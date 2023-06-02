İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek 25 Nisan 2022'de tutuklanan avukat Can Atalay, 14 Mayıs Milletvekilli Seçimleri'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi.

Milletvekili mazbatasını da alan Atalay'ın tahliye edilmesi için Yargıtay'a başvuru yapıldı ancak hala hapishanede tutuluyor.

İSTANBUL BAROSU'NDAN TEPKİ

TBMM'de bugün gerçekleşen yemin törenine Atalay, katılamayan tek milletvekili olurken; İstanbul Barosu konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Anayasa'nın 83. maddesine dikkat çekilen açıklama şöyle:

"28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonuçlarını içeren ve 30 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Mayıs 2023 tarihli kararda, yargılanmakta olduğu bir dava nedeniyle tutuklu bulunan Ş. Can Atalay’ın, Hatay ili seçim çevresi sonuçları uyarınca milletvekilli olarak seçildiği kesinleşmiştir.

Ancak Şerafettin Can Atalay, avukatları aracılığı ile milletvekili mazbatasını almış olmasına karşın, 02.06.2023 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin törenine katılamamıştır.

Anayasa’mızın “Yasama Dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesi 2. fıkrasına göre: “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.”

Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 numaralı Protokolü’nün “Serbest Seçim Hakkı” başlıklı 3. maddesi bağlamında AİHM içtihatlarında defaatle vurgulandığı üzere: sözleşmeci taraf devletler, bireyin seçimlerde aday olma ve seçildikten sonra milletvekili olarak görevlerini icra etme hakkını güvence altına almakla yükümlüdür. Mahkeme, bu bağlamda, Türkiye dâhil sözleşmeci devletlerin çoğunda mevcut olan yasama bağışıklığı kuralının, bu güvence bakımından çok önemli olduğunu kaydeder.

İstanbul Barosu avukatlarından Ş. Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkı gereğidir."