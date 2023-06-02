İmamoğlu: 'Yaptığımız her işi kötülemeye çalışanlar var, ama biz işimize bakacağız'

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal Yakacık’taki toprak sahayı 7 ayda yenileyerek, 20 amatör spor kulübünün ve 2 bin sporcunun faydalanabileceği hale getirdi. FİFA standartlarına uygun imal edilen Yakacık Stadı’nın açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var. Ama biz, işimize bakacağız. İddiayla söylüyorum; İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. ‘300 Günde 300 Proje’ sürecini bitirdik. Artık kronometreyi bundan sonra durdurmuyoruz. Ucu nereye gider, onu da bilmiyorum” dedi.

Spor yapan çocukların ve gençlerin iyi eğitim almalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"EĞİTİMLE SPORUN AYNI ANDA YÜRÜTÜLMESİ MESELİSİ ÜLKEMİZDE İHMAL EDİLMİŞTİR"

Eğitimle sporun aynı anda yürütülmesi meselesi, ülkemizde ihmal edilmiştir. Ben bunu hem geçmişte sporcu olan biri olarak söylüyorum hem yönetici olarak hem de bir Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Aslında sporla eğitimi birbirini destekler hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var. Ama itiraf edelim ki ülkemizde bu, çok başarılı sürdürülemiyor. Hele hele futbol branşı, bunlardan bir tanesi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Burada sac ayağı var; özellikle sporcular, aileleri, spor kulüpleri. Tabii ki Milli Eğitim, yani okullarımız; ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite ve tabii ki tabii ki yerel yönetimler. Bu üçlünün iyi bir iş birliği, Türk sporunu hak ettiği yere getirir.

"TÜRKİYE, SPORDA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Türkiye 90 milyona yaklaşan nüfusuyla sporda hak ettiği yerde değil. Dünya sporundaki yeri ama futbolda ama diğer branşlarda, birkaç branşı kenarda tutarsak, hak ettiği yerde değil. Bunun mutlaka önemli bir vizyona sahip hale getirilmesi şart. Burayı Kartal Belediyesi’nin ısrarlı takibi ile geçen yılın yatırım programını almıştık. 7 ayda bu stadı bitirdik. Ekim ayında başladık. Bugün hizmetinize açıyorum. Ben, emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, Kartal Belediyesi çalışma arkadaşlarımıza, Belediye Başkanımıza ve yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.

"BURASI, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YERİ"

Burası, çocukların ve gençlerin yeri. Tabii bizim yaptığımız işlerle çok ilgilenen birtakım mecralar var. Detaylarına girmeyeceğim. Ama yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var. Ama biz, işimize bakacağız. İddiayla söylüyorum; İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. ‘300 Günde 300 Proje’ sürecini bitirdik. Artık kronometreyi bundan sonra durdurmuyoruz. Ucu nereye gider, onu da bilmiyorum. Ama inşallah, görev süremizin sonuna kadar göreceksiniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihinin en çalışkan yönetim dönemini bizzat yerine getireceğiz. Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yakışan bir süreci, İstanbul'da sizlerle var edeceğiz. İşte FIFA onaylı zemininde sporcularımızın keyifle kullanacağı Kartal Yakacık Stadı da bunlardan bir tanesi. Kartal olsun, İstanbul'un 39 ilçesi olsun, her ilçede kapalı spor salonlarından futbol sahalarına, yüzme havuzlarından atletizm pistlerine, jimnastikten güreşe, birçok branşa hizmet eden spor sahalarımızı tek tek yapıyoruz. Yeni temellerimizi de bu yıl içinde atacağız.

"İBB SPOR MÜDÜRLÜĞÜ VE SPOR İSTANBUL BAŞARILI İŞLER YAPIYOR"

İBB Spor Müdürlüğü ve Spor İstanbul iştirakinin bu anlamda çok başarılı işlere imza atıyor. Yüzbinlerce insanımıza yüksek sayıda spor eğitimi veren kuruluşlarız. Burada özellikle çocuklarımızın gelişimine ve onların yeteneklerine göre sporcu olmalarına dönük yolculuklarına ciddi katkı sunan programlarımız da var. Spor önemli. Atatürk'ün güzel sözü gibi, gerçekten iyi sporcu; zeki, çevik ve aynı zamanda akıllı olmalıdır. Bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin, yetenekleriyle beraber güzel ahlaklarıyla, centilmenlikleriyle ve eğitimdeki başarılarıyla yolları açık olsun. Hepsini kucaklıyorum. Yanaklarından öpüyorum. Hocalarımıza ve yöneticilerimize de başarılar diliyorum. Stadımız hayırlı uğurlu olsun."

YÜKSEL: BU TESİSLERİMİZİN SAYISI ARTACAK

Stadın yapımında emeği geçen herkese ve İmamoğlu’na teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuşmasında, “Bu tesislerimizin sayısı artacak. Biz istiyoruz ki ilçelerde, yerelde, amatör spor kulüplerinin antrenman yaptığı, maç yaptığı sahalar, alternatif yerler artsın. Bu tesislerin sayısı artacak diyorum. Buradaki çocukları, gençleri, çalışma arkadaşlarımı ve tüm komşularımı gördüğüm için de mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Umudu büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Yüksel ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ile açılışa katılan sporcu çocuklar tarafından kesilen kurdele ile Yakacık Stadı, resmen Kartallıların hizmetine girmiş oldu. Statta düzenlenen ilk gösteri maçının başlama vuruşunu da İmamoğlu yaptı.

STATTA, 2. VE 3. LİG MAÇLARI OYNANABİLECEK

Mülkiyeti İBB’de olan ve 2015 yılında Yakacık Spor Kulübü’nün kullanımına verilen alanı yenileme çalışması haziran 2022’de başladı. Yapımına başlanmadan önce toprak saha olan alan, çalışmaların ardından, 'FİFA onaylı sentetik çim' olarak değiştirildi. Böylelikle alan, antrenman sahası olmaktan çıkarak profesyonel 3. lig ve 2. lig maçı oynanabilir hale getirildi. Tesiste, 20 amatör futbol takımı antrenman ve lig maçlarını yapabilecek. Kartal ilçesinde yer alan kulüplere ait, yaklaşık 2000 sporcu tesisten faydalanacak. Çocuk oyun alanı, 40 araçlık otopark ve 1150 metrekarelik yeşil alanın yer aldığı tesiste; futbol sahası, mini futbol sahası, basketbol sahası ve 778 kişilik tribün bulunuyor.