Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yurttaşları yarın beklenen sağanak yağış için uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ilimiz genelinde gök gürültülü yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi. 

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