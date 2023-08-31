İstanbul Barosu'ndan 'alkol genelgesi'nin iptali için dava

İstanbul Barosu, valiliğin tepki çeken alkol genelgesinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması davası açtı.

Son Güncelleme:
İstanbul Barosu'ndan 'alkol genelgesi'nin iptali için dava

İstanbul Barosu, valiliğin tepki çeken alkol yasağının ardından harekete geçti. Baro valiliğin genelgesinin iptali için dava açtı.

İstanbul Barosu İstanbul Valiliği'nin 'alkol genelgesi'nin iptali ile yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Baronun açıklamasında 'özel yaşamın gizliliği'ne atıfta bulunuldu.

Baronun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"30.08.2023 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan “Alkol Satışı Ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” konulu 17.08.2023 tarihli genelge ile “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması” istenilmiştir. Genelge ile Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir. Anayasa’nın 6. maddesi uyarınca “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır."

Etiketler
İstanbul Valiliği Alkol
Son Güncelleme:
Kayıp olarak aranan genç ağaç altında uyurken bulundu Kayıp olarak aranan genç ağaç altında uyurken bulundu
Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo
HÜDA PAR'dan AKP'ye göçmen eleştirisi: Kürtlere ayrımcılık yapılıyor HÜDA PAR'dan AKP'ye göçmen eleştirisi: Kürtlere ayrımcılık yapılıyor
Acı biber turşusu kıtır kıtır oluyor! 16 yıllık turşucunun lezzet tüyosuymuş Acı biber turşusu kıtır kıtır oluyor! 16 yıllık turşucunun lezzet tüyosuymuş
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu
Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...' Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...'
En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü!
Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı: 'Dedikodular asılsız değildir' Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
Meteoroloji gün gün yayımladı: İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor! Meteoroloji gün gün yayımladı: İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor!