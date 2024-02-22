13 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklandı

İstanbul Bağcılar’da, 13 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi R.U.Y., evinin önünde 13 yaşındaki aynı okuldan arkadaşı H.Ç.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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13 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklandı

İstanbul Bağcılar’da, Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Aşkaleli İbrahim Polat İlköğretim Okulu’nda, 13 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi R.U.Y. ile aynı yaştaki H.Ç.Ç., arasında tartışma yaşandı.

13 yaşındaki iki çocuğun arasındaki tartışma, okul dışına taşındı. Okuldan çıktıktan sonra Bağcılar’daki evine giden R.U.Y., tartıştığı diğer öğrenci H.Ç.Ç. tarafından takip edildi. Evine kadar takip edilen R.U.Y., H.Ç.Ç’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

BIÇAK DARBELERİ ATARDAMARINA DENK GELDİ

Evinin kapısının önünde saldırıya uğrayan R.U.Y., bacağına aldığı bıçak darbeleri üzerine kanlar içerisinde kaldı. Medicine Hastanesi’ne kaldırılan 13 yaşındaki çocuk ameliyata alındı.

Saldırıya uğrayan çocuğun, bacağına aldığı bıçak darbelerin atardamarına denk geldiği, 10 dikiş atıldığı bildirildi. 13 yaşındaki çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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