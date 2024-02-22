Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 'DEM' kısaltmasını kaldırdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden, yeni hizmet binasından DEM isminin kaldırılması ile ilgili açıklama geldi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 'DEM' kısaltmasını kaldırdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden uzun süredir kullandığı DEM yazılı tabelanın, DEM Parti ismine benzerliği nedeniyle kaldırıldığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi.

"KAFA KARIŞIKLIĞI OLMASIN DİYE..."

Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi: “Kaldırmasaydık farklı anlaşılırdı. Tescilimiz yoktu. Kurumsal ve tescili bir isim olsaydı farklı bir yol denerdik. Resmi bir alt yapısı yok. Biz farklı bir tartışmaya mahal vermemek için iyi niyetli bir adım attık. Karmaşa olmasın diye bu adım atıldı. Başka bir parti olsaydı benzer şekilde yine hareket edilirdi. Biz devletin resmi bir organıyız. Bu tür tartışmaların içinde yer almak istemeyiz. Kafa karışıklığı olmasın diye Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün uzun ve açık olan ismini kullandık.”

6 Şubat depremleri sonrasında açılan davalarda ilk karar çıktı: Evladını da çürük binaya kurban vermiş 6 Şubat depremleri davalarında ilk karar çıktı: Evladını da çürük binaya kurban vermiş
Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz! Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!
TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak
Cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç'ın yargılanmasına başlandı: Görüntüleri yapay zekaya bağladı Cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç'ın yargılanmasına başlandı: Görüntüleri yapay zekaya bağladı
ÇOK OKUNANLAR
Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister! Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Faizsiz konut kredisi hazır: Kimler kullanabiliyor? Faizsiz konut kredisi hazır: Kimler kullanabiliyor?
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!