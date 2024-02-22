Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 'DEM' kısaltmasını kaldırdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden uzun süredir kullandığı DEM yazılı tabelanın, DEM Parti ismine benzerliği nedeniyle kaldırıldığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi.

"KAFA KARIŞIKLIĞI OLMASIN DİYE..."

Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi: “Kaldırmasaydık farklı anlaşılırdı. Tescilimiz yoktu. Kurumsal ve tescili bir isim olsaydı farklı bir yol denerdik. Resmi bir alt yapısı yok. Biz farklı bir tartışmaya mahal vermemek için iyi niyetli bir adım attık. Karmaşa olmasın diye bu adım atıldı. Başka bir parti olsaydı benzer şekilde yine hareket edilirdi. Biz devletin resmi bir organıyız. Bu tür tartışmaların içinde yer almak istemeyiz. Kafa karışıklığı olmasın diye Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün uzun ve açık olan ismini kullandık.”