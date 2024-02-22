Cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç'ın yargılanmasına başlandı: Görüntüleri yapay zekaya bağladı

Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ender Saraç ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mahkeme, sanığın avukatının duruşmaların kapalı yapılması yönündeki talebini kabul etmedi.

Duruşmada savunma yapan Saraç, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç'ın, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yayınlanan söz konusu görüntüleri Muhammet Yakut'a göndererek paylaştırdığını belirterek, bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu ve kendisine komplo kurulduğunu savundu.

Evinde tuvalet ve banyo da dahil olmak üzere her yerde kamera olduğunu, uygunsuz halde gezdiğine ilişkin bir görüntü bulunamadığını belirten Saraç, "Çocuklara zorla porno seyrettiğim söyleniyor. Cep telefonum belli, geçmiş aramalarıma bakıldı, hiçbir şey çıkmadı." dedi.

Vegan olan mağdur çocuğunu, gelişimi durduğu gerekçesiyle bir kez yemek yemeye zorladığını ifade eden Saraç, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur çocuğun adli görüşme odasında pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne karar veren heyet, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydediliyor.

Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığı, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılıyor.

İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getiriliyor.

İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA