CHP'de bir ilin belediye başkan adayı yarıştan çekildi! Şimdi ne olacak?

CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu adaylıktan çekildi. Ciravoğlu'nun adaylıktan çekilme nedeninin ise sağlık sorunları olduğu bildirildi.

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CHP'de bir ilin belediye başkan adayı yarıştan çekildi! Şimdi ne olacak?

CHP’nin Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu’nun adaylıktan çekildiği öğrenildi.

Edirne’de başkanlık yarışının en güçlü adayları arasında gösterilen Ciravoğlu, geçen hafta kalp krizi geçirmiş ve Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılarak, stent takılmıştı.

Duvar’dan Tamer Yavuz’un haberine göre, Ciravoğlu’nun geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınmasının ardından adaylıktan çekildiği bildirildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ciravoğlu’nun adaylıktan çekildiği durumda CHP Genel Merkezi’nin yeni bir başkan adayı belirlemesi gerekecek.

YSK'nin kararına göre, siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması halinde değişiklik yapabilecek. Seçim takvimi kapsamında aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler ise tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

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CHP Edirne YSK Yerel Seçim
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