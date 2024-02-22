CHP İzmit'te baş döndüren trafik: Neden ayrıldı, neden döndü?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylıktan çekilmekten vazgeçtiği ve yeniden CHP'nin adayı olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
CHP İzmit'te baş döndüren trafik: Neden ayrıldı, neden döndü?

CHP’nin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aday gösterdiği ve daha sonra yaşanan gelişmelerle adaylıktan çekildiğinin iddia edildiği Fatma Kaplan Hürriyet son kararını verdi.

Hürriyet, istediği bazı isimlerin belediye meclis üyeliği listesine alınmamasına tepki göstererek, adaylıktan çekilmişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in Hürriyet’i ikna ettiği belirtildi.

Yeniden adaylığa ikna olan Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit için ‘yola devam’ demiş oldu.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin İzmit Belediye Meclis Üye listesi ortalığı karıştırmış ve CHP’nin İzmit’te yeniden aday gsterdiği Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildiği iddia edilmişti.

Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği de iddialar arasında yer almıştı.

Fatma Hürriyet Kaplan’ın listelerin YSK’ye son teslim gününde adaylıktan çekildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Etiketler
Fatma Kaplan Hürriyet CHP İzmit
Son Güncelleme:
TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak
Malatya'da deprem Malatya'da deprem
Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo
Kindar nesil böyle yetiştiriliyor...Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 4-6 yaş Kuran kursu açılışında böyle dedi: 'Hainlik yapanlara nefret besleyen gençler olsun' Erbaş 4-6 yaş Kuran kursu açılışında böyle dedi: 'Hainlik yapanlara nefret besleyen gençler olsun'
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister! Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!
Kiralık evlerde yeni dönem: 10 gün sonra başlıyor Kiralık evlerde yeni dönem: 10 gün sonra başlıyor