İsrailliler, Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden İsrailliler, İsrail Meclisi önünde Netanyahu'nun istifası talebiyle çadır kurdu.

İsrailliler, Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim sabahı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetin istifası için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde çadır kurdu.

7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babası ölen Maoz Inan ile bazı İsrailliler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen anma töreninin ardından Netanyahu'nun istifası talebiyle bölgede bir taziye çadırı kurmaya başladı. İsrailli eylemciler, yatakları, çubukları, brandaları taşıyarak bölgede tenteli bir çadır hazırladı. İsrail polisi ise Meclise çıkan yoldaki demir bariyerlerin arkasında güvenlik önlemi aldı. Bölgeye getirilen bir TOMA daha sonra alandan ayrıldı.

AA'nın aktardığına göre Maoz Inan, akşam saatlerinde 7 Ekim'in üzerinden bir ay geçmesi üzerine düzenlenen anma töreninde, yaşananlardan dolayı Başbakan ve hükümetini suçlayarak Netanyahu ve iktidardaki koalisyon istifa edene kadar Meclis önünde kurdukları çadırda kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Etiketler
İsrail
Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı... Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Diyanet'e bir kıyak daha! Kenti adeta başkanlığın üzerine yaptılar Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Diyanet'e bir kıyak daha!
Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor
Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi Dilan ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi
Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak
Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: O rakamı bile geçebilir! Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: O rakamı bile geçebilir!
İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu