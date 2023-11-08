Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Diyanet'e bir kıyak daha! Kenti adeta başkanlığın üzerine yaptılar

Mülkiyetindeki birçok taşınmazı Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis eden AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, bin 56 metrekarelik bir arsayı daha bedelsiz şekilde başkanlığa verdi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Selçuklu ilçesinde yer alan arsanın, “Cami yeri ve alanı” olarak kullanılması için 25 yıllığına bedelsiz şekilde Diyanet’e verilmesine yönelik karar, Belediye Meclisi’nden geçirildi.

. Belediyenin mülkiyetindeki arsanın Diyanet’e tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oybirliği ile onaylandı. Tahsisin 25 yıllık olacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısın gündem maddelerinden biri de “Diyanet İşleri Başkanlığı’na arsa tahsisi” maddesi oldu. Tahsise yönelik Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu 9 Ekim’de Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.

TAHSİS SÜRESİ 25 YIL OLDU

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, 12 Ekim tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda görüşüldü. Komisyonun raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi’ndeki taşınmazın cami yeri ve alanı olarak kullanılmak üzere Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin e bendi gereği 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

MECLİS’TEN EVET OYU

Rapor doğrultusunda belediye meclisi toplantısında, belediye mülkiyetindeki bin 56 metrekarelik arsanın Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsisi oylandı. Oylamadan, belediye arsasının Diyanet’e tahsisine, “Evet” oyu çıktı.