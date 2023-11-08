Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Diyanet'e bir kıyak daha! Kenti adeta başkanlığın üzerine yaptılar

Konya Büyükşehir Belediyesi Diyanet'e çalışmaya devam ediyor. Son olarak bin 56 metrekarelik bir arsa da bedelsiz olarak Diyanet'e verildi.

Son Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Diyanet'e bir kıyak daha! Kenti adeta başkanlığın üzerine yaptılar

Mülkiyetindeki birçok taşınmazı Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis eden AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, bin 56 metrekarelik bir arsayı daha bedelsiz şekilde başkanlığa verdi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Selçuklu ilçesinde yer alan arsanın, “Cami yeri ve alanı” olarak kullanılması için 25 yıllığına bedelsiz şekilde Diyanet’e verilmesine yönelik karar, Belediye Meclisi’nden geçirildi.

. Belediyenin mülkiyetindeki arsanın Diyanet’e tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oybirliği ile onaylandı. Tahsisin 25 yıllık olacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısın gündem maddelerinden biri de “Diyanet İşleri Başkanlığı’na arsa tahsisi” maddesi oldu. Tahsise yönelik Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu 9 Ekim’de Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.

TAHSİS SÜRESİ 25 YIL OLDU

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, 12 Ekim tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda görüşüldü. Komisyonun raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi’ndeki taşınmazın cami yeri ve alanı olarak kullanılmak üzere Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin e bendi gereği 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

MECLİS’TEN EVET OYU

Rapor doğrultusunda belediye meclisi toplantısında, belediye mülkiyetindeki bin 56 metrekarelik arsanın Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsisi oylandı. Oylamadan, belediye arsasının Diyanet’e tahsisine, “Evet” oyu çıktı.

Etiketler
Diyanet Konya
Son Güncelleme:
Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor... Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor...
'1981 doğumlu' denmişti: İmambakır Üküş, hakkındaki söylentilere yanıt verdi '1981 doğumlu' denmişti: İmambakır Üküş, hakkındaki söylentilere yanıt verdi
Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı... Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...
Yayıncı Bircan Yıldırım, "dezenformasyon" gerekçesiyle gözaltına alındı Yayıncı Bircan Yıldırım, "dezenformasyon" gerekçesiyle gözaltına alındı
Timur Soykan suç duyurusunu yazdı: Fenomen Bahar-Nihal Candan kardeşler "Sazan Sarmalı" örgütünün mensubuymuş! Fenomen Bahar-Nihal Candan kardeşler "Sazan Sarmalı" örgütünün mensubuymuş!
İBB Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın aracı kaza yaptı: Bir ölü İBB Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın aracı kaza yaptı: Bir ölü
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi Dilan ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi
Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak
Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: O rakamı bile geçebilir! Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: O rakamı bile geçebilir!
İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu