Yayıncı Bircan Yıldırım, "dezenformasyon" gerekçesiyle gözaltına alındı

Sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım, "Erdoğan ile Netanyahu'nun 2 milyar dolar karşılığında anlaştığını ve 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olacağı" yönündeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Yayıncı Bircan Yıldırım, "dezenformasyon" gerekçesiyle gözaltına alındı

Sosyal medyada gündeme ilişkin yayınlar yapan BircanTVHaber'in yayın yönetmeni Bircan Yıldırım, gözaltına alındı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığını, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddiasını gündeme taşımıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de söz konusu iddiayı yalanladı.

Bircan Yıldırım, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Yıldırım'ın X hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel yayın yönetmenimiz sayın Bircan Yıldırım Bugün sabaha karşı yapmış olduğum bir haber nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama -Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ‘’suçlaması ile gözaltına alındı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan güncelleme öncesi paylaşımı silip DMM’nin güncel verisini rt ederek düzeltme yaptım. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

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