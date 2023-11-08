'1981 doğumlu' denmişti: İmambakır Üküş, hakkındaki söylentilere yanıt verdi

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda öne çıkan isimlerden biri de İmambakır Üküş oldu. Üküş hakkında "1981 doğumlu" iddiaları ortaya atılırken Üküş, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

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'1981 doğumlu' denmişti: İmambakır Üküş, hakkındaki söylentilere yanıt verdi

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminin ilk turunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilme kararına sinirlenerek bağırmasıyla gündem olan İmambakır Üküş, 1981 doğumlu olduğu iddiası başta olmak üzere, biyografisi hakkında yanlış bilgiler yazıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışından çekilmesine engel olduğu görüntülerle gündem olan Üküş'ün 1981 doğumlu olduğu sosyal medya mecralarında gündem olurken, Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk olan Üküş, iddiayı yalanladı.

Kılıçdaroğlu'nun çekilmesine engel olan İmambakır Üküş'den yeni açıklamaKılıçdaroğlu'nun çekilmesine engel olan İmambakır Üküş'den yeni açıklamaSiyaset

Üküş, hakkında yazılanlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“1981 doğumlu olduğumu yazmışlar. Ciddi internet siteleri dahil olmak üzere. Ovacık doğumluymuşum, Tunceli İl Başkanlığı yapmışım, CHP MYK üyeliği yapmışım. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yazmışım vs. Ben Tunceli'nin yolunu bile bilmiyorum.

İnsanlar dedikodularla iş yapıyor. Üniversite okumadım ben. 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda, zaten 1 yıldır Adana Kapalı Cezaevi'nde, Sosyalist Vatan Partisi MYK üyesi olmaktan, çeşitli eylenlerde bulunmaktan dolayı 3 Ocak 1980’den itibaren cezaevindeydim zaten. Liseyi bile bitirmedim ben, lise terkim."

VELİ AĞBABA: İMAMBAKIR ÜKÜŞ, PARTİ İÇİNDEKİ AJANDIR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesine engel olan isimlerden birisi olduğu öne sürülen İmambakır Üküş için "Parti içindeki ajandır" ifadesini kullanmıştı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre Ağbaba, Üküş’ü “Ne idüğü belirsiz biri. Parti içinde ajan-provokatördür” diyerek tanımladı.

Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun seçimlere tekrar ikna edilmesinde rol oynayanlara ilişkin ise “Bunların kurmay akılları yok” ifadelerini kullandı.

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