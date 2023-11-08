Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor

Denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan ve 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor

5'inci kez cezaevine giren Gazeteci Barış Pehlivan, yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor.

İnfaz düzenlemesinden yararlandırılmayarak 3 aydır cezaevinde tutulan Barış Pehlivan, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle perşembe günü "hakaret" suçlamasıyla yargılanacak.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'ya konuşan Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz yarınki yargılamada mütalaa beklediklerini söyledi.

Ersöz şunları kaydetti:

“Beraat etmesi halinde yeniden denetimli serbestlik kararı alınması ve bu durumda gazeteci Barış Pehlivan’ın tahliye edilmesi gündeme gelecek. Biz bu celse savunmalarımızı yapacağız. Savunma sonrası savcıdan esasa ilişkin mütalaa talep edeceğiz. Savcı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklarsa böyle bir durumda biz de mütalaaya karşı savunma yapacağız ve yargılamada hüküm aşamasına geçilmesi söz konusu olabilecek.”

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