İsrailli ekip, 10 yaşındaki çocuğu kurtardı

İsrailli arama kurtarma ekipleri, bugün sabah depremde enkaz altında kalan 10 yaşındaki çocuğu kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

İsrailli arama kurtarma ekipleri, bugün sabah 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Kahramanmaraş'ta enkazda kalan 10 yaşındaki bir çocuğu kurtardı.

İsrail Büyükelçiliği, kurtarma görüntülerini sosyal medya hesabından “İsrailli arama kurtarma ekipleri tarafından bu sabah, 102 saat sonra, enkazdan çıkarılan 10 yaşındaki bu güzel çocuk gibi, onlar vazgeçmedikçe biz de vazgeçmeyeceğiz!” notuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA

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