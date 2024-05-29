İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi

İsrail'in kınanmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz.

"SOYKIRIMCIYA DÖNÜŞEN BU ÇETENİN..."

Son Refah saldırısıyla apartheid rejimi olmanın da ötesine geçerek artık bir soykırımcıya dönüşen bu çetenin yaptıkları insanlığa karşı suçların en rezil örneğini teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir.

Kaynak: İHA