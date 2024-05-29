İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi

İsrail'in refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son Güncelleme:
> <

İsrail'in kınanmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz.

"SOYKIRIMCIYA DÖNÜŞEN BU ÇETENİN..."

Son Refah saldırısıyla apartheid rejimi olmanın da ötesine geçerek artık bir soykırımcıya dönüşen bu çetenin yaptıkları insanlığa karşı suçların en rezil örneğini teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir.

CHP'den Gazze için eylem: İsrail Konsolosluğu önüne çağrı yapıldıCHP'den Gazze için eylem: İsrail Konsolosluğu önüne çağrı yapıldıSiyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
TBMM İsrail Filistin Gazze
Son Güncelleme:
Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem
Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Adana'da ulaşıma zam! Adana'da ulaşıma zam!
Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Fatih Portakal, sözleşme paylaştı: "Kovulmadım, geri geleceğim” Fatih Portakal'ın yeni sezondaki adresi belli oldu
Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı: İşte zamlı maaşlar... Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı
En sinirli burçlar belli oldu: Bu 3 burcun öfkesi geçene kadar yanlarına yaklaşmayın! En sinirli burçlar belli oldu
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: Türkiye'den iki şehir listede Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı