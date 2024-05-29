Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Sanatçının ölüm haberini eşi Gökhan Günal duyurdu.

Günal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olan Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu, Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

Çomoğlu ayrıca, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi ve Yüksek Sosyete gibi başarılı projelerde de yer almıştı.

Çomoğlu’nun Pera adını verdiği bir de kız çocuğu olmuştu.

