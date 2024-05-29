Adana'da ulaşıma zam!

Adana'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapıldı.

Adana'da ulaşıma zam!

Adana’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapıldı. Zammın ardından bir biniş 25 TL oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 27 Mayıs'ta toplu taşıma ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapılması kararı alındı.

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifelerine göre sivil binişlerde dolmuş 25 TL, belediye otobüsü ve metroda 21.50 TL ve özel halk otobüsleri biniş ücreti ise 24.50 TL oldu.

Kentte alınan yeni zam kararının ardından uygulanacak fiyat tarifesi şöyle:

· Dolmuş: Sivil 25 TL, Öğrenci 14.50 TL

· Belediye Otobüsü ve Metro: Sivil: 21.50 TL, Öğretmen 19 TL, Öğrenci 10 TL

· Özel Halk: Sivil 24.50 TL, Öğretmen 20 TL, Öğrenci 14.00 TL

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