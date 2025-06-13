İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrasında Ankara'da 4'lü Zirve

İsrail’in İran’a saldırıları sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Saat 14.30’da başlayan toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığı açıklandı.

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İsrail’in dün gece İran’a başlattığın saldırılar sürerken, Ankara’da kritik zirve toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrasında Ankara'da 4'lü Zirve - Resim : 1

Toplantının saat 14.30'da başladığını aktaran Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan sürecin konuşulduğunu bildirdi.

İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrasında Ankara'da 4'lü Zirve - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrasında Ankara'da 4'lü Zirve - Resim : 3

ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrasında Ankara'da 4'lü Zirve - Resim : 4

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA-DHA

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