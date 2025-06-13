16 Yaşındaki Gülden’i Okul Bahçesinde Katleden Eski Sevgilisinden Tek Cümlelik Savunma! Acılı Anne İsyan Etti

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Edirne'de 5 Nisan 2025'te buluştuğu okulun bahçesinde eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki E.A.’nın yargılanmasına başlandı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu E.A. kendini ‘Pişmanım’ diyerek savundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Eylül’e erteleme kararı aldı.

Katledilen Gülden Coni’nin annesi Zehra Coni ve babası Sami Coni, E.A.’nın en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Acılarının halen çok taze olduğunu belirten baba Sami Coni ‘Adalete güveniyoruz, en yakın zamanda bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. İnşallah adalet en yakın zamanda tecelli eder, bu katil en ağır cezayı alır, ailesi dahil. Söyleyeceklerim bu kadar, acımız büyük’ dedi.

'KATİLİN DE YAŞI SORULMAYACAK'

Anne Zehra Coni ise E.A.'nın yaşına bakılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: Ne olduğu zaten belgelendi. Yeniden incelenecek. Kızımın yaşı sorulmadı, katilin de yaşı sorulmayacak. Adalete güveniyoruz, Allah'ın adaletine de güveniyoruz.

NE OLMUŞTU?

5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun 30 bıçak darbesiyle bıçaklanıp öldürüldüğü belirlenmişti.

Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 4 sayfalık iddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmişti.

Kaynak: DHA-İHA