İsrail'in insanlık dışı saldırılarında can kaybı 36 bin 224'e çıktı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 36 bin 224'e ulaştı.

Son Güncelleme:
İsrail'in insanlık dışı saldırılarında can kaybı 36 bin 224'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 36 bin 224'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 237 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 53 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 357 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 224'e, yaralı sayısının 81 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Son Güncelleme:
Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı
Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu
İBB'nin Anne Kart uygulaması 675 bin anneye ulaştı İBB'nin Anne Kart uygulaması 675 bin anneye ulaştı
Beşiktaş'taki yangına ilişkin istenen cezalar belli oldu Beşiktaş'taki yangına ilişkin istenen cezalar belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Acı haberi Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu: Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
İBB duyurdu: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi İstanbul'un altında gizemli keşif