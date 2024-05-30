İBB'nin Anne Kart uygulaması 675 bin anneye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 2020 yılının temmuz ayında hayata geçirilen Anne Kart uygulaması ile 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalandı.

Annelerin sosyal hayata katılımını artırma ve aile ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile İBB tarafından hayata geçirilen Anne Kart projesi sayesinde bugüne kadar toplamda 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalandı. 0-4 yaş arası çocuğu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı annelere toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulayan Anne Kart uygulamasından şu an aktif olarak 348 bin anne faydalanmaya devam ediyor.

SON BİR YILDA 57 MİLYON GEÇİŞ

Geçen yıl mayıs ayından bu yana olan tarihleri kapsayan son bir yılda ilk kez kart başvurusu, kayıp ve yenileme ile beraber 146 bin 114 Anne Kart verildi. Son bir yıl içerisinde 348 bin aktif Anne Kartlı toplam 57 milyon kez toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlandı.

ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk kez başvuru yapacak olan anneler, “https://bireysel.istanbulkart.istanbul” internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Kayıp ve yenileme işlemlerinin yanı sıra ilk başvuru işlemleri için de nüfus cüzdanı aslı ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafla en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne şahsen gidilerek Anne Kart temin edilebiliyor. Başvurunun, başvuru sahibinin eş ya da çocukları tarafından yapılması durumunda her iki kişinin de (kart sahibi ve başvuru yapan kişi) kimlik aslını ibraz etmesi gerekiyor.