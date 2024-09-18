İsrail'den Lübnan İçin Yeni 'Hazırlık'! Özel Tümen Yola Çıktı

İsrail'in Lübnan'a çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırı sonrası İsrail ordusunda yer alan 98. Tümenin ülkenin kuzeyine gönderdiği belirtildi. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu özel tümen, paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin askerle bölgedeki güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla görevlendirildi.

Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilimin ardından kuzeye kaydırılan tümenin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yer aldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan’da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmış ve olayda biri çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanırken, 200’den fazla kişinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den henüz bir açıklama yapılmamıştı.