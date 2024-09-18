Aydın'da Vatandaşlar Hem Pedal Çeviriyorlar Hem Kenti Tanıyorlar

Aydın Bisikletliler Derneği tarafından yıllardır gerçekleştirilen Perşembe akşamı sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bisikletçilerin bu haftaki durağı Mesutlu Mahallesi olacak.



Aydın’da bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iletişimin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürüten Aydın Bisikletliler Derneği, geleneksel hale gelen hafta sonu sürüşlerinin yanı sıra Perşembe akşamları gerçekleştirdikleri kısa mesafe sürüşlerine de hız kesmeden devam ediyor. Her Perşembe bir araya gelen dernek üyeleri, Aydın genelinde oluşturdukları güzergahlarda pedal çeviriyor. Her hafta keyifli rotalarda sürüş yapan bisikletçiler hem sağlıklı yaşama teşvik ediyor hem de Aydın’ı tanıyor. Bu çerçevede Aydın Bisikletliler Derneği’nin bu haftaki rotası ise Mesutlu Mahallesi olacak.