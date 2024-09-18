Marmaris’te Turizm Sezonu 12 Aya Çıktı

Akdeniz ile Ege Denizi’nin kavuştuğu ve Marmaris Limanı’na erişimi bulunan bir koy olarak öne çıkan İçmeler Kızılkum’da konumlanan Kızılbük Thermal Wellness Resort; aile boyu tatilde herkesi memnun edecek sosyal donatılarıyla öne çıkarken sona yaklaşan proje ile Marmaris’te turizm sezonunun da 12 aya yayılması hedefleniyor.

Misafirlerini, 500’ün üzerinde endemik bitki çeşidi ve devasa çam ormanlarıyla, 1 hektar alanda yılda 30 ton oksijen üreten Marmaris’in kalbinde ağırlamaya hazırlanan Kızılbük Thermal Wellness Resort’ta sona yaklaşıldığı belirtildi. Şifalı havası ve suyunun yanı sıra, sosyal olanaklarıyla da aktif ve sağlıklı bir yaşam hizmeti sunmayı hedefleyen proje, tatil konseptini sağlıkla buluşturan ve her yaştan herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir proje olarak tasarlandığı kaydedildi.

'TÜRK HAMAMINA UZANAN SPA HİZMETİ VERİLECEK'

İçmeler’de, turizmden istihdama kadar pek çok alanda bölgeye değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, “Kızılbük Thermal Wellness Resort projmizle, dört mevsim turizme teşvik etmeyi hedefliyoruz. Kızılbük GYO tarafından gerçekleştirdiğimiz projemiz ile bölgeye katma değer sağlarken bölge halkının yaşam alanlarına dokunmayı misyon edindik. Yıl boyu açık olacak tesisimizde, deniz kum ve güneşin yanı sıra, şifalı sular, thalasso terapiden Türk hamamı ve termal havuzlara kadar pek çok farklı olanak sunuyoruz” dedi.

'KAPALI AQUAPARK İLE YAZ KIŞ EĞLENCE'

Yetişkinlerin olduğu kadar, çocukların da düşünüldüğü tesiste termal tesisin tam üç katı büyüklüğünde 10 bin 500 metrekarelik alana kurulan Aquapark’ta ailelerin keyifli vakit geçirebilmesi için en ince ayrıntısına kadar özenle tasarlanmış alanlar oluşturduklarını kaydeden Çelik, “Özel tasarlanan kapalı aquapark sayesinde, tesise aileleriyle gelen çocuklar, kış aylarında da eğlenceden mahrum kalmıyor. Dış oyun alanlarında; ekstrem su kaydırakları, temalı interaktif aquapark, temalı çocuk kaydırakları, fıskiyeler ve havuz animasyonları içeren splash park, mini kaydırak havuzu, aksiyon severler için macera parkuru, tırmanma terasları, temalı oyun alanı, atölye ve çeşitli etkinlik kulübeleriyle mini village, etkinlik alanı ve kafeterya eğlence dolu bir tatil için her şey düşünülüp planlandı” diyerek bu proje ile turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA