Adıyaman'da Feci Kaza! 2 Kişi Öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da Feci Kaza! 2 Kişi Öldü

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Sadık Ergen idaresindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ergen ile araçta bulunan Hacı Yusuf Ilgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ergen ve Ilgar'ın cenazeleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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