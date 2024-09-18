Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası Lübnan Başbakanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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