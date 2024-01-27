İsrail Filistin'e saldırılarını sürdürüyor

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

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İsrail Filistin'e saldırılarını sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan çok sayıda kişi Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ise çoğu çocuk ve kadın 9 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin El-Cenine Mahallesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

Kaynak: AA

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