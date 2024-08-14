Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 15 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. 1 şahıs ise tutuklandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şehirlerarası Otobüs Terminali içerinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde narkotik madde arama köpeği Milon'un lazer epilasyon cihazı içerisine tepki vermesi sonucu yapılan aramalarda, 15 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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