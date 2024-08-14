Hakkari'de İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen Bekçi Hayatını Kaybetti

Hakkari'de inşaat halindeki okulda bekçilik yapan 58 yaşındaki Ferzinde Sevik, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. 6 çocuk babası Sevik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Hakkari'de İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen Bekçi Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Moda Mahallesi'nde, yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda dün akşam bir iş cinayeti meydana geldi. Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'in (58) asansör boşluğuna düşen cansız bedeni ile karşılaştı.

İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Sevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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