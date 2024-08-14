Kafası Bidona Sıkışan Yavru Köpeği, İtfaiye Kurtardı
Hatay'da bir yavru köpeğin kafası bidona sıkıştı. Köpeği fark eden itfaiye ekipleri, yardıma koştu. Köpeğin kafasına sıkışan bidon çıkarıldı.
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde kafası bidona sıkışan yavru köpeği fark eden itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin kısa süren kovalamacasıyla yakalanan köpeğin kafasına sıkışan bidon çıkarıldı. Bidonun çıkarılmasıyla rahat nefes alan köpek, beslendikten sonra doğal yaşamına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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