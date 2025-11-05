Isparta’da Neler Oluyor? Toprak Yarılıyor, Duvarlar Çatlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaşayanlar, son günlerde endişe verici manzaralarla karşılaşıyor. Bağlar Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında meyve bahçelerinde obruklar, zeminde derin yarıklar ve bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Oluşan çökme ve çatlaklar üzerine Eğirdir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde çok sayıda bahçe ve evin zemininde deformasyon, kolon ve duvarlarda hasar tespit edildi.

NEDENİ ARTAN SONDAJ FAALİYETLERİ

Belediye Su İşleri Sorumlusu Nail Göztaş, artan sondaj faaliyetlerinin zemini olumsuz etkilediğini söyledi: "Vatandaşlarımız, yaşanan susuzluk nedeniyle kendi imkanlarıyla sondaj kuyuları açtırıyor. Ancak mühendislik kontrolü olmadan yapılan bu sondajlar ciddi risk oluşturuyor. Bazı bahçelerde yarıklar, obruklar ve duvarlarda çatlaklar tespit ettik. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz." Göztaş, sondaj işlemlerinin mutlaka yetkili kurumlarla koordineli şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Aksi halde hem can hem mal güvenliği tehlikeye giriyor" dedi.

'HAFİFE ALMAYALIM'

Eğirdir Belediyesi, tespit çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Göztaş, şüpheli hareketlenme veya çökmeler görenlerin derhal yetkililere bilgi vermesini isteyerek şu çağrıda bulundu: "Ev ve bahçelerinde yarık, çökme ya da çatlak gören vatandaşlarımız mutlaka belediyeye bildirsin. Durumu hafife almayalım; önlem alınmazsa tehlike büyüyebilir."

BELEDİYE YENİ ADIMLAR ATACAK

Yetkililer, kuraklık ve bilinçsiz sondaj faaliyetlerinin, yer altı su seviyelerini düşürerek zeminde boşluklara neden olduğunu belirtti. Uzmanlara göre bu durum, Eğirdir’de stabilite kaybı ve zemin çökmesi riskini artırıyor. Eğirdir Belediyesi’nin, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için yeni planlamalar yaptığı bildirildi. Yakında modern sulama sistemleri, yer altı su koruma projeleri ve bilgilendirme kampanyaları başlatılacak.

Kaynak: DHA