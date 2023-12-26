İsmi ilkokula verilmişti: MEB'den 'Esat Oktay Yıldıran' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesine yönelik kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

İsmi ilkokula verilmişti: MEB'den 'Esat Oktay Yıldıran' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 Eylül darbesinin simgelerinden biri olan Diyarbakır Cezaevi komutanlığını yapan ve görevi boyunca yaptığı işkencelerle tanınan Esat Oktay Yıldıran'ın isminin İzmir Buca Belenbaşı Köyü'ndeki ilkokula verilmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

VALİLİK İŞARET EDİLDİ

MEB'in açıklamasında Yıldıran'ın isminin bir okula verilmesi için "Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir" denildi.

Açıklamada, isim verme yetkisinin valiliklere ait olduğu da hatırlatılırken İzmir Valiliği'ne gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

MEB'in açıklaması şu şekilde:

"İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.

"TASVİP EDİLEMEYECEK BİR HATA"

Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda 'Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."

Etiketler
Esat Oktay Yıldıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında dava açıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında dava açıldı
Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor
Birçok kişi faydasını bilmiyor meğer ev için en uygun çiçekmiş Birçok kişi faydasını bilmiyor meğer ev için en uygun çiçekmiş
27 yaşında 78 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı 27 yaşında 78 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
İslam Memiş elinde altın olanlara seslendi: Tarih verdi, 'acele etmeyin' İslam Memiş elinde altın olanlara tarih verdi: Acele etmeyin
Milyonları ilgilendiriyor: Merkez Bankası eski başekonomisti, duyulmamış 2024 yılı asgari ücret rakamını açıkladı TCMB eski başekonomisti, duyulmamış asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde