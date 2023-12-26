Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında dava açıldı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hassa Sheikh Mohamud'un hakkında kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olma suçlamasıyla dava açıldı.

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Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında dava açıldı

İstanbul'da kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında Muhammed Hassa Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla dava açıldı.

Mohamud hakkında hazırlanan iddianamede 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kayıplara karıştıktan sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.

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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Motokurye Yunus Emre Göçer
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