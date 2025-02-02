İSKİ Şebekesi Patladı! Metro İstasyonu Su Doldu
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı. Su patlamayla metro raylarına ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı.
Bakırköy'de bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ'ye ait şebeke patladı. Patlayan şebekeden sızan su metro raylarına ulaştı. Su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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