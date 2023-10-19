İşkence merkezi tarihi Sanasaryan Han, lüks otel oldu

Ermeni toplumunun el konulan mülklerinden olan ve Türkiye'nin hafızasında "Tabutluk" olarak yer eden Sirkeci'deki Sanasaryan Han’ın restorasyonu tamamlandı.

Sanasaryan Han'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanmıştı. Marriot Oteller zinciri tarafından kiralanan tarihi yapı otele dönüştürüldü.

İşkence merkezlerinden biri olarak bilinen Sanasaryan Han’ın Marriot Otelleri’nin markalarından biri olan The Luxury Collection adı altında hizmete açılacak.

Yeni açılacak otel, ilk reklamlarını da çıktı. İnternet sitesinden de otele dair görseller paylaşıldı. Lüks bir şekilde döşenen otelin görselleri şöyle:

Yeni açılan otelin rezervasyonları şu an kapalı gözükürken aynı şirkete ait otellerin gecelik fiyatının 176 euro ile 309 euro arasında olduğu görüldü.

DENİZ GEZMİŞ’TEN TÜRKEŞ’E İŞKENCE MERKEZİ

Osmanlı döneminde kalan eserler arasında yer alan Sanasaryan Han, 1895 yılında Mıgırdiç Sanasaryan tarafından mimar Hovsep Aznavur’a yaptırıldı.

Binaya adını veren Mıgırdiç Sanasaryan, araziyi 1889’da 19 bin Osmanlı altını karşılığında Çerkez İsmailpaşazade İhsan Bey’den satın almıştı. Sonraki yıllarda okumakta zorluk yaşayabilecek Ermeni çocuklarının eğitimi için kullanılmak üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bağışlanan tarihi Han'a 1925 yıllından sonra el konulmuştu. 1935 yılından itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan tarihi yapıda Deniz Gezmiş’ten Alparslan Türkeş’e, Aziz Nesin’den Nihal Atsız’a kadar hem sol hem sağ görüşten siyasiler sorgulandı. Tabutluk olarak bilinen yapıda birçok isim işkenceye de maruz kaldı.

DAVA SÜRECİ

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Hazine’ye devredilen Sanasaryan Han için 2014 yılında hukuk mücadelesi başlattı.

2014’te, mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Temmuz 2014’te davayı önce kabul etti ardından yetki alanında olmadığı gerekçesiyle reddetti. Davanın reddedilmesinin ardından Patrikhane, Yargıtay’a başvurdu. Hukuki süreç devam ederken, Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahkeme kararlarını beklemeden ihaleye çıktı ve Han 20 yıllığına kiraya verildi.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 13 Aralık 2017’de gerekçeli kararın açıkladı. Davanın reddedilmesi kararını bozdu. 2019 yılında Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Han için 2017'de aldığı kararın tam tersi yönünde bir karar alarak hanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmetti.

Sanasaryan Han'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanmıştı. Tapusu Ermeni Patrikliği'ne ait olan ancak Ermeni toplumunun yıllardır çeşitli davalarla geri almaya çalıştığı tarihi yapı basına kapalı yürütülen ihale sürecinde bir kez daha gündeme gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem