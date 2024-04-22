Işıkhan'ın '1 Mayıs ve Taksim' sözlerine Aziz Çelik'ten tepki: Çalışma Bakanı değil sanki demagoji bakanı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs'ta işçilerin Taksim'de toplanmasına ilişkin "İşçimizin alın teri, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük. 1 Mayıs’ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim’de anmak için sendikalarımıza, sınırla katılımlarına izin verilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan'ın bu sözlerine Prof. Dr. Aziz Çelik'ten tepki geldi.

Aziz Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda Işıkhan'a "Çalışma Bakanı değil sanki demagoji bakanı!" sözleriyle karşı çıktı.

Çelik, şunları söyledi:

"Bakın AYM ne diyor Bakan Bey! İşçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleştirilmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır. Demagoji yapmadan önce bu kararları okuyun lütfen!"

Çalışma Bakanı değil sanki demagoji bakanı!



"İşçimizin alın teri, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük" demiş Çalışma Bakanı!



Bir Çalışma Bakanı düşünün ki 1 Mayıs'ın ve Taksim'in anlamından ve öneminden bihaber. Anayasa Mahkemesinin Taksim kararından bihaber!



Bakın AYM ne… — aziz çelik (@EmeginHalleri) April 22, 2024

YASAKLI 1 MAYIS

Enternasyonal olarak tüm işçi ve emekçilerin kutladığı 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı, Türkiye’deki adıyla Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde bir süredir Taksim Meydanı hariç her yerde kutlanıyor.

‘Kanlı’ 1 Mayıs olarak bilinen 1977 1 Mayıs’ından beri tarihi bir öneme sahip olan Taksim’deki kutlamalar, 2013 yılından beri yapılmıyor.

İŞKENCE İLE GÖZALTINA ALINDILAR

DİSK, KESK, Türk –İş ve Türk TTB’den oluşan “1 Mayıs Tertip Komitesi”, 2013 yılında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun kısıtlama kararına karşın 1 Mayıs'ta Taksim için çağrı yapmıştı. Yasağa rağmen Taksim'e çıkan kitleye polis saldırısı gerçekleşmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.

1 Mayıs'ı 2014 ve 2015 yılında da Taksim'de kutlamak isteyen sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri olmuş, onlar da işkence ile gözaltına alınmıştı.

2016’dan 2019’a kadar Bakırköy ve Maltepe meydanlarında kutlanan 1 Mayıs, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 pandemisi sebebiyle kutlanmamış, 2022 ve 2023 yılında ise Maltepe'de kutlanmıştı.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYENLERE DAVA AÇILIYOR

İstanbul Valiliği, Taksim için 1 Mayıs gününe toplantı ve yürüyüş yasağı koyuyor, metroda Taksim ve Şişhane duraklarını kapatıyor, İstiklal Caddesi'ne girişleri yasaklıyor.

Taksim'e çıkmak isteyen kişiler ise 2911'e (Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu) muhalefetten gözaltına alınıyor, haklarında davalar açılıyor.

2024 İÇİN DE 1 MAYIS İÇİN TAKSİM'E ÇAĞRI YAPILDI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamasında, "1 Mayıs 2024'te yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz" diyerek Taksim'e çağrı yapmıştı.

Kamu Emekçileri Sendikası da DİSK gibi 1 Mayıs'a çağrı yapmıştı.

Birçok sol, sosyalist parti de 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapmıştı.

CHP DE DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı için sendikaların Taksim Meydanı’na yaptığı çağrıya destek vererek, “Taksim Meydanı’nın tarihine ve değerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il örgütünün, İstanbul Valiliği ile görüşme gerçekleştireceğini bildiren Taşcıer, “Partimizin Taksim konusundaki talebini, beklentisini iletecekler” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem