Sirkeçi'de Steinmeier protestosu: 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganı atanlar gözaltına alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'da protesto edildi. Bir grup Almanya'ya karşı, "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganını attığı için sert bir şekilde gözaltına alındı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

10 yıl sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı protesto ile karşılaştı.

Steinmeier, Sirkeci Garı'ndaki ‘Gurbette Hasret’ sergisini ziyareti sırasında bir grup, Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti.

"Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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