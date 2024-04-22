Sirkeçi'de Steinmeier protestosu: 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganı atanlar gözaltına alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

10 yıl sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı protesto ile karşılaştı.

Steinmeier, Sirkeci Garı'ndaki ‘Gurbette Hasret’ sergisini ziyareti sırasında bir grup, Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti.

"Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA