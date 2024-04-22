Küflü çikolatalarının resmini paylaşan tüketiciyi azarlamıştı: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tepkiler üzerine istifa etti

Patiswis CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, LinkedIn platformunda bir kullanıcının aldığı çikolatada küf çıkması üzerine yaptığı eleştiriye sert bir yanıt vermiş ve tepki çekmişti.

Sonrasında paylaşımını silen Tunaoğlu, bugünkü yaptığı açıklamasında şirketten istifa ettiğini söylemişti.

Tunaoğlu'nun istifa açıklaması şöyle:

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir. Saygılarımla, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu."

NE OLMUŞTU?

Tüketici, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" şeklinde yazdı ve Patiswis'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketlemişti.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise sert bir dille tüketiciyi adeta azarlamıştı.

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de LinkedIn'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sert tepki ve tehdit içeren ifadeler, sosyal medyada geniş bir tepkiye neden olmuş, tüketici hakları ve ürün kalitesi konularında duyarlı olan kullanıcılar, Tunaoğlu'nun tavrını eleştirmişti.

Gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silen Tunaoğlu, Instagram hesabından "diğer CEO’lara benzemediğini belirterek şunları söylemişti.

"Biliyorum sosyal medya hesaplarım çok aktif. Bildiğiniz (eski) CEO'lardan değilim ya da girişimci ya da şirket sahiplerinden. Ancak seviyorum bu farklılığı. Neyse. Sosyal medyama gelen en sik sorulardan birinin cevabı. Sevgilerimle..."

Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, daha önce de sendikalı işçileri işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem