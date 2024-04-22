Adrese teslim 29 milyon TL'lik imza: İstanbul Üniversitesi'nin açtığı yemek ihalesi eski MHP'li vekilin şirketine verildi

Türkiye'nin en çok ödenek alan üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin açtığı 29 milyon TL'lik yemek ihalesi, eski MHP milletvekili Hayati Arkaz'a ait olan şirkete verildi.

20 Mart 2024'te İstanbul Üniversitesi yönetimi, "taşıma dahil yemek hizmeti alımı" adı altında bir ihale düzenledi.

Politikyol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre, ihaleye katılan tek firma olan "Zcatering Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret" adlı şirket, 16 Nisan 2024'te 29 milyon 58 bin 400 TL'lik sözleşme imzalayarak ihaleyi kazandı.

Üniversitenin açtığı ihalenin en düşük ve en yüksek teklifinin aynı olması, ihale sürecinde tek bir firmanın teklif verdiği izlenimini doğurdu.

Zcatering şirketi sağlık, inşaat, tarım, hayvancılık, gıda ve temizlik alanlarında faaliyet gösteren Arkaz Holding'e bağlı.

İYİ PARTİ'DEN MHP'YE KATILMIŞTI

Arkaz Holding'in başkanı, eski MHP milletvekili Hayati Arkaz. Arkaz, 2018'de İYİ Parti'den milletvekili seçildi ancak mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme geldi. Bu olayın ardından Arkaz, Bahçeli'nin davetini kabul ederek 2018'de İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

Zcatering'in başında ise Halil Burak Arkaz bulunuyor. Halil Burak Arkaz, Hayati Arkaz'ın oğlu olup aynı zamanda MHP İstanbul yönetiminde yer almaktadır.