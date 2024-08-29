IŞİD Bağlantılı Olduğu Gerekçesiyle Malvarlıkları Dondurulmuştu! O İsim, Listeden Çıkarıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda kişi ve kuruluşların malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu listesinde değişiklik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar şöyle:
“Birleşmiş Milletler Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan ‘Yassine Chekkouri’ isimli şahsa ilişkin hükümler kaldırılmıştır.”
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: