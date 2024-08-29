IŞİD Bağlantılı Olduğu Gerekçesiyle Malvarlıkları Dondurulmuştu! O İsim, Listeden Çıkarıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar şöyle:

“Birleşmiş Milletler Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan ‘Yassine Chekkouri’ isimli şahsa ilişkin hükümler kaldırılmıştır.”

Kaynak: ANKA