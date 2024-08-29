Bursa'da Aile İçi Vahşet! 17 Yaşındaki Çocuk Tartıştığı Babasını Bıçakla Öldürdü

Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyol Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, mahalleye Antalya'dan 20 gün önce ailesi ile birlikte taşınan 55 yaşındaki Selahattin K. ile 17 yaşındaki oğlu A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.K., tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçakladı. Olay sırasında annenin iş yerinde olduğu öğrenilirken, sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selahattin. K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Selahattin. K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatılırken A.K.'nın emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: DHA