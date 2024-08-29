Resmi Gazete'de Yayımlandı: Irak Vatandaşlarına Vize Serbestisi Getirildi

Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısında vize konusunda yeni bir karar alınmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulamasının 1 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklıların, Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilmesini sağlayacak karar Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.