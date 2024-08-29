Alanya'da Akıl Almaz Olay! Güneşlenirken Üzerine Baca Kapağı Düştü: Durumu Kritik
Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz kenarındaki şezlongta güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen 37 yaşındaki talihsiz kadın ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz kenarındaki şezlongta güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen 37 yaşındaki talihsiz kadın ağır yaralandı.
Olay 24 Ağustos'ta Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada dehşet veren bir kaza yaşadı.
Çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Baca kapağı 20 metre yükseklikten Orakcı'nın üzerine düştü. Orakcı, başına ve beline isabet eden baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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