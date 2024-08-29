İşe Gitmek İçin Yola Çıkmıştı... Genç Mühendis Kazada Öldü
Bursa!da 23 yaşındaki genç mühendis, işe giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Bursa otobanı Kestel ilçesi mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi. İnegöl'den Yalova'da çalıştığı iş yerine seyir halindeki sürücü Yusuf Akalın (23) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp taklalar attı.
Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA