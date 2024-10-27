İşçiden Tazminatını Vermeyen Patronuna Kanlı Pusu!

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde İ.S., husumetlisi olduğunu öne sürdüğü Hüseyin B.'yi terminale kadar takip etti. Saat 04.30 sıralarında terminalde tartıştıktan sonra İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin B.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

İFADESİNDE NEDENİNİ ANLATTI

Yaralı Hüseyin B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı, ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İ.S. polis merkezine giderek teslim olurken olayın detaylarını ifadesinde anlattı. Patronu Hüseyin B.'nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA