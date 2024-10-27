İşçiden Tazminatını Vermeyen Patronuna Kanlı Pusu!

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir şahıs, tazminatını vermeyen patronunu takip ederek bacağından silahla vurdu. Polise teslim olan saldırgan gözaltına alındı.

İşçiden Tazminatını Vermeyen Patronuna Kanlı Pusu!

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde İ.S., husumetlisi olduğunu öne sürdüğü Hüseyin B.'yi terminale kadar takip etti. Saat 04.30 sıralarında terminalde tartıştıktan sonra İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin B.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

İşçiden Tazminatını Vermeyen Patronuna Kanlı Pusu! - Resim : 1

İFADESİNDE NEDENİNİ ANLATTI

Yaralı Hüseyin B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı, ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İ.S. polis merkezine giderek teslim olurken olayın detaylarını ifadesinde anlattı. Patronu Hüseyin B.'nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçiden Tazminatını Vermeyen Patronuna Kanlı Pusu! - Resim : 2

İşçisini Darp Eden Patrona Tutuklamaİşçisini Darp Eden Patrona TutuklamaGüncel
Patrondan İşçiye Günlerce İşkence! Darp Etti, Böcek Yedirdi, Dişlerini Kırdı...Patrondan İşçiye Günlerce İşkence! Darp Etti, Böcek Yedirdi, Dişlerini Kırdı...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İşçi Bursa
Ünlü Astrolog Dinçer Güner Açıkladı: 2 Burca Eski Sevgili Sürprizi! 4 Burca İse Gözyaşları... Ünlü Astrolog Dinçer Güner Açıkladı: 2 Burca Eski Sevgili Sürprizi! 4 Burca İse Gözyaşları...
Ağaca Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı Ağaca Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
'Dubai Çikolatası' Çılgınlığı Büyüyor! Ayşe Ana Siparişlere Yetişemiyor 'Dubai Çikolatası' Çılgınlığı Büyüyor! Ayşe Ana Siparişlere Yetişemiyor
Bitlis'te Ödüllü Hasat Başladı: 2000 Liraya satılıyor, Göz Sağlığına İyi Geliyor Bitlis'te Ödüllü Hasat Başladı: 2000 Liraya satılıyor, Göz Sağlığına İyi Geliyor