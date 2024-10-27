Bitlis'te Ödüllü Hasat Başladı: 2000 Liraya satılıyor, Göz Sağlığına İyi Geliyor

Söğüt dallarından yapılan ve çamurla sıvanan kara kovan balının kalitesi, bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bitlisli arıcı Güven Güngördü, bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti. Soğuyan havaların etkisiyle hasada geçilirken, bölgede bulunan endemik bitkilerin bolluğunun balın kalitesini artırdığı ifade edildi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Güngördü, balın yüksek prolin değerinin kalite üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurgulayarak, bu özelliklerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Kovan başına 7 ila 8 kilogram bal elde ettiklerini kaydeden Güngördü, bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu ve bunun bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bitlis kara kovan balı, hem yerel tüketim hem de ihracat için tercih edilen bir ürün haline geldi.

KARA KOVAN BALININ FAYDALARI

Kara kovan balının sağlığa faydaları arasında şunlar yer alıyor:

Göz sağlığını korur ve göz enfeksiyonlarını azaltır.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.

İştah açıcı özelliği ile vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler ve saçın güçlenmesini sağlar.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

İdrar yollarını rahatlatır.

Metabolizmayı ve sindirim sistemini güçlendirir, stresi azaltır.

Varis hastalığına karşı fayda sağlar.

Kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Grip ve boğaz enfeksiyonlarına karşı iyileştirici özelliklere sahiptir.

Ülserin tedavisinde etkilidir.

Cilde güzellik ve canlılık kazandırır.

Tokluk hissi sağlayarak zayıflamaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Karaciğeri ve göğsü temizler.

Sedef hastalığına karşı tedavi edici özelliği vardır.

Sporcular için iyi bir enerji kaynağıdır.

Damarları açar ve temizler.

Kaynak: DHA