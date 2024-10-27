Ağaca Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. idaresindeki 09 H 7305 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan 59 yaşındaki Tezcan Karaburun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA