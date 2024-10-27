Balıkesir'de Bir Deprem Daha!

AFAD, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Balıkesir sabah saatlerinde de sallanmıştı. Kandilli Rasathanesi ise, meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak geçti.

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Balıkesir'de Bir Deprem Daha!

AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 11.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Meydana gelen depremin derinliği ise 12.58 kilometre olarak ölçüldü.

SABAH DA DEPREM OLMUŞTU

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi sabahın erken saatlerinde de 3.1'lik depremle sarsılmıştı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 05.08 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulurken, depremin derinliği 11.7 km olarak kaydedilmişti.

KANDİLLİ 3.6 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'de meydana gelen depremin merkezini Bigadiç-Hamidiye olarak geçerken depremin büyüklüğünü ise 3.6 olarak ölçtü.

Kandilli, depremin derinliğinin ise 10.00 kilometre olduğunu açıkladı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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