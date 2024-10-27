Balıkesir'de Bir Deprem Daha!
AFAD, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Balıkesir sabah saatlerinde de sallanmıştı. Kandilli Rasathanesi ise, meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak geçti.
AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 11.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Meydana gelen depremin derinliği ise 12.58 kilometre olarak ölçüldü.
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi sabahın erken saatlerinde de 3.1'lik depremle sarsılmıştı.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 05.08 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulurken, depremin derinliği 11.7 km olarak kaydedilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2024-10-27
Saat:11:56:06 TSİ
Enlem:39.37222 N
Boylam:28.01583 E
Derinlik:12.58 km
Detay:https://t.co/v80fwtaUlE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3.6 OLARAK GEÇTİ
Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'de meydana gelen depremin merkezini Bigadiç-Hamidiye olarak geçerken depremin büyüklüğünü ise 3.6 olarak ölçtü.
Kandilli, depremin derinliğinin ise 10.00 kilometre olduğunu açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2024
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) https://t.co/9YY4eFit2P
27.10.2024, 11:56:06 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem