İşçi Servisiyle Kamyonet Birbirine Girdi: 1'i Ağır 9 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Korkunç kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Araca sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri güçlükle çıkarabildi.

İşçi Servisiyle Kamyonet Birbirine Girdi: 1'i Ağır 9 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçi Servisiyle Kamyonet Birbirine Girdi: 1'i Ağır 9 Yaralı - Resim : 1

İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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